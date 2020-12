Hoe zanger Jan Smit FC Volendam naar de eredivisie wil brengen

"We hebben vorig jaar de doelstelling uitgesproken om binnen drie jaar te promoveren. Dat begon met het binnenhalen van 'Team Jonk'. Voor ons als kleine club is het geweldig dat Wim Jonk met zijn staat van dienst, als echte Volendammer, de uitdaging met ons is aangegaan. Op dat moment voel je dat er iets gaat gebeuren", vertelt Smit.

Voor Smit was de slechte start geen reden om bij Jonk aan te kloppen. "Zoals Wim zich muzikaal niet met mij bemoeit, zo bemoei ik me niet met voetbal. Hij en zijn mannen hebben een visie, een plan en daar wijken ze niet van af. Ik ga toch niet uitleggen wat hij moet doen? Daar heb ik geen verstand van."

"Net als menig voetbalkenner denk ik dat misschien wel, maar als Wim begint over tactiek of spelopvatting, dan haak ik af. Je komt niet in de buurt bij wat hij allemaal in zijn hoofd heeft. Ik kom ook nooit in de kleedkamer. Daar heb ik niks te zoeken. Ik vind het ook raar als een voorzitter of bestuurslid vindt dat hij daar thuishoort. Daar ben ik niet voor aangesteld. Ze zien me aankomen zeg..."

'Niet goed? Geld weg-garantie'

Nee, de kracht van Jan Smit zit in het enthousiasmeren van mensen en ze overtuigen om te investeren in Volendam. Zo is er een spelersfonds opgericht waar nu zo'n drie miljoen euro in zit. "Ik zit er zelf ook in, ja. Want op het moment dat je bij mensen aankomt met de vraag of ze geld in de club willen steken, is vaak de eerste vraag: 'Wat doe je zelf?' Logisch, want dat geeft aan hoeveel vertrouwen je erin hebt."

"Frans van Seumeren (suikeroom van FC Utrecht, red.) zei ooit tegen mij: 'Stop nooit geld in een voetbalclub, want dat ben je kwijt.' Als sponsor is dat ook zo, dan geef je het uit clubliefde. Maar als het geld uit het spelersfonds niet terug zou komen, zou ik dat ook prima vinden. Want het is mijn club, mijn passie, mijn tweede liefde. Een soort 'Niet goed? Geld weg-garantie'", zegt Smit met een knipoog.