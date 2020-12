Biden wil vrouw van inheemse afkomst als minister van Binnenlandse Zaken

Aankomend president Joe Biden heeft een Amerikaanse van inheemse afkomst gekozen als nieuwe minister van Binnenlandse Zaken. Als de Senaat met de voordracht akkoord gaat, wordt Deb Haaland de eerste native American die minister wordt.

Haaland (60) kreeg bekendheid toen ze in 2018 als een van de twee eerste vrouwelijke native Americans werd gekozen in het Huis van Afgevaardigden. Ze zit in het Congres namens New Mexico.

In de VS gaat Binnenlandse Zaken onder meer over federaal land, nationale parken en aangelegenheden met inheemse Amerikanen.

Lobby voor Haaland

Stamleiders en de progressieve kant van de Democraten hadden wekenlang gelobbyd voor Haaland. Ze hadden Biden opgeroepen om voor haar te kiezen en niet voor bekendere namen van het establishment.

Haaland maakt deel uit van de Laguna Pueblo-stam. Via Twitter schrijft ze dat ze van haar moeder leerde om fel te zijn. "Ik zal fel zijn voor ons allemaal, onze planeet en ons beschermde land."