Zege op Sheffield United brengt Manchester United richting top

Sheffield won nog geen wedstrijd dit seizoen in de Premier League en mocht tot nu toe ook slechts 28 minuten een voorsprong koesteren. Dat was ironisch genoeg wel op Anfield, op bezoek bij landskampioen Liverpool dus.

Dat kleine halfuur kreeg uitbreiding toen in de vijfde minuut een flater begaan werd door Manchester-doelman Dean Henderson, die de afgelopen twee seizoenen nog bij de thuisploeg onder de lat stond en wellicht daarom een kans kreeg van Solskjaer ten koste van vaste kracht David De Gea. Henderson verspeelde de bal aan Oliver Burke, die David McGoldrick liet scoren.

Twee keer Rashford

Na een kwartier verzuimde John Fleck in kansrijke positie de marge te verdubbelen, waarna Manchester United het heft in hand nam. Marcus Rashford legde rond het halve uur een dieptepass van Victor Lindelof fraai dood met de rechtervoet om vervolgens hard uit te halen en even later zette Anthony Martial de gasten op 1-2.