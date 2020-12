AS Roma na zege op Torino naar vierde plek in Serie A

AS Roma is door een overwinning op Torino geklommen naar de vierde plaats in de Serie A. De Romeinen wonnen met 3-1 van de nummer voorlaatst.

Roma speelde al na 14 minuten met een man meer. Wilfried Singo kreeg zijn tweede gele kaart en mocht gaan douchen.

Via Henrikh Mkhitaryan en een door Jordan Veretout benutte strafschop liep de thuisploeg in de eerste helft uit naar 2-0.

Na rust, met Rick Karsdorp als invaller, zorgde Lorenzo Pellegrini voor de derde goal voor Roma. Andrea Belotti deed nog wat terug namens de gasten, maar kon de nederlaag niet meer voorkomen.