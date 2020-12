Wiegman: 'Prijs geeft aan wat voor geweldige spelers en staf ik heb'

"Maar kijk ook naar onze kwalificatiereeks voor het Europees kampioenschap. Dat was hartstikke goed. Het geeft aan dat we geweldige spelers en staf hebben", weigerde Wiegman alle credits naar zich toe te trekken.

De 51-jarige Wiegman, die de jaarlijkse prijs van de wereldvoetbalbond ook in 2017 won, is trots hoe het Nederlands elftal onder haar leiding stabiel is blijven presteren na het succesvolle EK in 2017. Oranje haalde daarna in 2019 ook de finale van het wereldkampioenschap.

Sarina Wiegman ziet haar tweede uitverkiezing als FIFA-coach van het jaar vooral als een erkenning van het voetbal in Nederland. "Het geeft aan dat we gezien worden, en ik dus ook", aldus de bondscoach van de Oranjevrouwen.

Wiegman neemt volgend jaar na de Olympische Spelen in Tokio afscheid van het Nederlands elftal en gaat dan een nieuw avontuur aan met de Engelse vrouwen. "Ik ben er nu nog niet mee bezig. Dat schuif ik een beetje voor me uit."

"Ik ben nu vooral met Oranje bezig, hoe kunnen we nog beter worden?", benadrukt Wiegman.

Ruimte voor verbetering

En ruimte voor verbetering is er voldoende, getuige de 2-0 nederlaag die Oranje leed tegen in een oefenwedstrijd tegen de VS. "Die wedstrijd gebruiken we ook als we in februari weer bij elkaar komen, want er waren ook dingen die niet goed gingen."

Wiegman deed haar online persconferentie overigens noodgedwongen vanuit huis omdat ze in quarantaine zit vanwege een coronabesmetting van haar dochter. "Dit past precies in dit kalenderjaar: ik zou eigenlijk op het bondsbureau in Zeist zitten, dus moet je je een beetje creatief en flexibel opstellen."

De reactie van Sarina Wiegman nadat ze door de FIFA is uitgeroepen tot coach van het jaar: