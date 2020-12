Kamminga scherpt Nederlands record op 200 meter schoolslag weer aan

Arno Kamminga heeft bij wedstrijden in Amsterdam het Nederlands record op de 200 meter schoolslag (kortebaan) verbeterd. Hij tikte aan na 2.01,43 en was daarmee 0,80 sneller dan de tijd waarmee hij in oktober zijn Nederlands record uit 2019 uit de boeken zwom.

De 25-jarige Kamminga was twee weken geleden bij langebaanwedstrijden in Rotterdam al goed voor nationale records op de 50 en de 200 meter schoolslag.