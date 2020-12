'Vooruitgang over brexit', maar visserij blijft groot pijnpunt

In de onderhandelingen over de brexit zijn de EU en het Verenigd Koninkrijk dichter bij elkaar gekomen, maar een akkoord is nog altijd ver weg. Dat valt op te maken uit de reacties van Europese Commissie-voorzitter Von der Leyen en de Britse premier Johnson na een telefoontje dat ze vanavond hadden over de kwestie.

Von der Leyen twitterde na afloop dat er "wezenlijke vooruitgang" is geboekt, maar dat er nog grote verschillen zijn te overbruggen, vooral op het gebied van visserij. Johnson was nog iets somberder: volgens hem lopen de onderhandelingen stuk als de EU niet aanzienlijke concessies doet.

Er is steeds minder tijd om te komen tot een handelsovereenkomst. De deadline ligt op 31 december, maar een deal moet dan ook al zijn goedgekeurd door het Europees Parlement. Het parlement eiste vandaag dat de onderhandelaars daarom uiterlijk zondag een akkoord hebben bereikt; alleen dan zou er nog tijd genoeg zijn om de tekst te bespreken.

De partijen hebben afgesproken om morgen verder te onderhandelen.