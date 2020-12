Vitesse knikkert Willem II uit de beker, Go Ahead Eagles verrast Cambuur

Cambuur uitgeschakeld

Go Ahead Eagles plaatste zich eerder op de avond ten koste van SC Cambuur voor de laatste zestien. De Deventenaren zegevierden met 2-1 in Leeuwarden.

Op basis van de ranglijst in de eerste divisie een verrassing, want Cambuur is momenteel lijstaanvoerder, terwijl Go Ahead Eagles is terug te vinden op plek acht.