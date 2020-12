Go Ahead Eagles verrast Cambuur en bekert verder

Go Ahead Eagles heeft ten koste van SC Cambuur de laatste zestien bereikt in het KNVB-bekertoernooi. De Deventenaren zegevierden met 2-1 in Leeuwarden.

Op basis van de ranglijst in de eerste divisie een verrassing, want Cambuur is momenteel lijstaanvoerder, terwijl Go Ahead Eagles is terug te vinden op plek acht.

De thuisploeg kwam in de eerste helft nog wel op voorsprong via Ragnar Oratmangoen, maar Luuk Brouwers trok even later de stand weer gelijk.

Na ruim een uur spelen liet Bradley van Hoeven de bezoekers uit Deventer opnieuw juichen. Cambuur zette daarna wel aan, maar dat leidde niet tot succes. In de slotfase hield Go Ahead-goalie Jay Gorter Issa Kallon knap van scoren af.