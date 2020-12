Van Ark: 'We willen dat onze topsporters prestaties kunnen leveren'

Het zal ongetwijfeld hier en daar tot gefronste wenkbrauwen leiden, maar vanaf vandaag heeft de Nederlandse topsport weer wat meer speelruimte gekregen. Letterlijk eigenlijk: hoewel de coronacrisis nog in volle hevigheid voortduurt, mogen de sporters weer samen trainen en ook de topcompetities kunnen de draad oppikken. Zoals vorige week al was afgesproken.

Dat heel Nederland sinds woensdag in een lockdown verzeild is geraakt, heeft de zaak niet veranderd, bevestigt Tamara van Ark, de minister van Medische Zorg en Sport. "Als ze zich maar houden aan de strenge spelregels. Dus blijf in je sportieve bubbel. Dan kan het."

De verruiming is mede ingegeven met een blik naar volgend sportjaar, waarin - deo volente - onder meer de Olympische Spelen op het programma staan. "Een heel belangrijk sportjaar en we willen natuurlijk graag dat onze sporters straks fit zijn om de prestaties te kunnen leveren waarvan wij allemaal hopen dat ze die gaan leveren. We willen dat ze echt mee kunnen doen op het hoogste niveau."

Plezier en vitaliteit

De amateursporters zullen ondertussen nog even geduld moeten hebben. "Het is gelukt om de buitensport voor de 18-minners qua trainingen overeind te houden, maar voor de rest zullen we er eerst met z'n allen voor moeten zorgen dat het aantal besmettingen en contactmomenten fors wordt teruggedrongen."

Als voorschotje is er wel al een adviesaanvraag bij het OMT gedaan om te kijken wat er gebeurt als het trainen weer opengesteld gaat worden. "Sport levert natuurlijk veel op: plezier, vitaliteit, samenhang in alle sportverenigingen. Dus we kijken ernaar. Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat dat wel in de toekomst ligt. En ik hoop natuurlijk in de nabije toekomst."