Atleet, bobsleeër, voetbalcoach; Willi Holdorf (80) was het allemaal

Holdorf werd later dat jaar uitgeroepen tot Atleet van het Jaar in Duitsland.

Laten we bij het begin beginnen. De wereld leerde Holdorf in 1964 kennen toen hij in Tokio de olympische titel veroverde op de tienkamp. Zwalkend kwam hij over de finish bij het laatste onderdeel, de 1.500 meter. "Het werd zwart voor mijn ogen", zei hij daarover.

Holdorf stopte al op 24-jarige leeftijd met atletiek, omdat hij geld nodig had om zijn gezin te onderhouden. Hij werd atletiekcoach. En daarna bobsleeër. En voetbaltrainer in de Bundesliga. En hij verdiende ook nog zijn sporen in het handbal.

De Duitse sportwereld rouwt om Willi Holdorf, die zondagavond op 80-jarige leeftijd is overleden. Hij staat vooral bekend als gouden olympische tienkamper uit 1964, maar was veel meer dan dat.

Hij was vervolgens succesvol als coach van polsstokhoogspringer Claus Schiprowski, die hij in 1968 naar olympisch zilver begeleidde. Tot zover de atletiekcarrière van Holdorf.

Bobslee, voetbal en handbal

Weer maakte de Duitser een opmerkelijke carrièreswitch. Hij sloot zich als remmer aan bij het viermansbobsleeteam van Horst Floth. Daarmee veroverde hij in 1973 een bronzen medaille bij het EK.

Een jaar later haalde Holdorf de krantenkoppen als voetbaltrainer in de Bundesliga. De man die in zijn jeugd veel had gevoetbald en ook gehandbald, slaagde er niet in om zich met SC Fortuna Köln te handhaven op het hoogste niveau. Daarna legde hij zich toe op de verkoop van sportkleding en ging hij als vertegenwoordiger het land door.

Toch drukte Holdorf ook in de handbalwereld nog zijn stempel: bij THW Kiel was hij partner en droeg hij achter schermen bij aan de vele successen van de club in de Bundesliga.