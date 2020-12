Van der Poel en Van der Breggen als beste verkozen bij Wielergala

"Dit is een mooie beloning voor een heel speciaal jaar", aldus Van der Poel, die zondag in Namen aan de start staat bij de wereldbekerwedstrijd veldrijden in Namen. Daar treft hij Wout van Aert weer. De wedstrijd in Namen is vanaf 13.40 uur rechtstreeks te zien op NOS.nl, in de NOS-app en op NPO 1.

In 2021 heeft Van der Poel zijn zinnen gezet op de WK-titel op de weg in Vlaanderen. "Dat is het grote doel."