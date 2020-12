Wiegman opnieuw verkozen tot coach van het jaar bij FIFA Awards

Sarina Wiegman - ANP

Sarina Wiegman is bij de FIFA Awards in Zürich verkozen tot coach van het jaar van een vrouwelijk voetbalteam. Het is na 2017 voor de tweede keer dat de bondscoach van de Oranjevrouwen de prestigieuze prijs in de wacht sleept.

De uitreiking van de FIFA Awards in Zurich voor onder meer 's werelds beste voetballer, voetbalster, coach van een vrouwenteam en coach van een mannenteam is live te volgen op NOS.nl en in de NOS-app. Jan Roelfs verzorgt het commentaar. Bekijk via deze link de livestream van de FIFA Awards

Wiegman, die voor de vierde keer werd genomineerd, dankt haar prijs onder meer aan de vlekkeloze EK-kwalificatiecampagne die dit jaar ze met het Nederlands elftal heeft doorlopen. Oranje won al zijn 10 wedstrijden, maakte 48 doelpunten en incasseerde slechts 3 tegengoals. De eindronde van het EK voetbal is in juli 2022.

Wiegman is de opvolger van de Engelse Jill Ellis, die de Verenigde Staten in 2019 naar de wereldtitel leidde door Nederland in de finale te verslaan. Dankwoord voor 'iedereen' "Jeetje, wat een verrassing!", reageerde Wiegman spontaan in het Nederlands na haar uitverkiezing, om vervolgens volgens het protocol in het Engels verder te gaan. "Iedereen heeft hard gewerkt naar hetgeen waar we nu met Nederland staan", voegde ze er onder meer nog aan toe.

De toverwoorden van Wiegman na gewonnen FIFA Award: 'Normaal en flexibel' - NOS