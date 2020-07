Bekijk 'nieuwe' documentaires over Mollema, Ajax en Van den Hoogenband

Deze week wederom drie 'nieuwe' documentaires in Studio Sport Docu, waarin we elke maandag een deel van het grote archief van Studio Sport ontsluiten en eerder uitgezonden documentaires opnieuw aanbieden.

Het zorgt voor een uniek document waarin Nederland goed te zien krijgt hoe het er in de succesvolste Nederlandse ploeg aan toe gaat. We zien hoe topsport, beleving en emotie tot elkaar komen.

Al in de eerste ronde moeten de Amsterdammers het opnemen tegen het grote Real Madrid. De documentaire levert prachtige beelden op van een jonge Johan Cruijff die in het vliegtuig in gesprek raakt met de piloot en trainer Rinus Michels die met behulp van een schoolbord de wedstrijdbespreking houdt, terwijl Piet Keizer onderuitgezakt toekijkt.

De voetbaldocumentaire Retour Madrid is vermoedelijk een van die pareltjes die in de vergetelheid is geraakt. Voorafgaand aan het seizoen 1967/1968 besluit cineast Bert Haanstra zijn favoriete voetbalclub Ajax te volgen tijdens de Europese wedstrijden.

De Mannen van de 100

De honderd meter vrije slag is het enige zwemnummer dat sinds het begin van de zogeheten moderne Olympische Spelen, in 1896, altijd op het programma heeft gestaan. Het is een van de meest aansprekende onderdelen in de huidige sportwereld.

Mannen en vrouwen die op dit nummer goud hebben gewonnen, behoren tot de allerbeste en bekendste zwemmers ter wereld. In 2000 én 2004 is Pieter van den Hoogenband de beste op de Spelen van respectievelijk Sydney en Athene.

In deze documentaire, die gemaakt is omdat 'VDH' een punt zette achter zijn carrière, vertelt hij uitgebreid over hoe het is om honderdmeterzwemmer te zijn en wat de olympische titels voor hem betekenen.

Ook wordt er gesproken met Aleksandr Popov, die daarvoor twee keer op rij de beste was én de opvolger van Van den Hoogenband, de Fransman Alain Bernard. Laatstgenoemde is de olympisch kampioen van 2008 en idolaat van de Nederlandse zwemmer.