'Klanten failliet Conservatrix verliezen 10 tot 40 procent van beloofde geld'

De curatoren van de failliete verzekeraar Conservatrix verwachten dat klanten een deel van het geld dat ze beloofd was nooit zullen krijgen.

Conservatrix werd vorige week failliet verklaard. Het bedrijf heeft zo'n 800 miljoen aan verplichtingen, maar heeft onvoldoende vermogen om alle levensverzekeringen, lijfrentepolissen en andere verzekeringen ook uit te betalen zoals afgesproken.

Volgens De Nederlandsche Bank beloofde Conservatrix te hoge rendementen aan klanten en kwam het mede daardoor in de problemen.

De curatoren verwachten nu dat klanten uiteindelijk tussen de 60 en 90 procent zullen krijgen van waar ze eigenlijk recht op hebben. "Vanwege het vermogenstekort van Conservatrix, is een korting op de rechten van de polishouders onvermijdelijk", aldus de curatoren.

Overname

De curatoren onderzoeken of Conservatrix overgenomen kan worden door een andere verzekeraar. Dat gaat vier tot zes maanden duren. Lukt het niet, dan zullen verzekerden uitbetaald worden vanuit het failliete bedrijf. Welk percentage de klanten uiteindelijk krijgen, hangt volgens de curatoren af van de verdere ontwikkelingen.

Het is voor het eerst sinds 1995 dat er een verzekeraar in Nederland failliet gaat. Afgelopen zomer klopte Conservatrix in het geheim nog aan bij minister Hoekstra voor steun. Maar die besloot die toen niet te geven.