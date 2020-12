Belangrijke frequentie 5G begin 2022 geveild, september dat jaar beschikbaar

De frequentieband die het nieuwe mobiele netwerk 5G een flinke snelheidsverhoging moet geven, wordt begin 2022 geveild. Dat schrijft staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. De band kan vervolgens door providers vanaf 1 september dat jaar worden gebruikt.

Het betreft hier de 3,5 GHz-band, die internationaal wordt gezien als de belangrijkste. 5G is in Nederland al geactiveerd, maar op een band die minder hoge snelheden biedt. Het verschil met voorganger 4G is daardoor klein.

De band die in 2022 wordt geveild, wordt boven de denkbeeldige lijn Amsterdam-Zwolle nu nog gebruikt voor satellietinterceptie door de inlichtingendiensten. Daarnaast zijn er ook lokale vergunningen afgegeven.

Niet mogelijk eerder te beginnen

In de nieuwe situatie blijft er ruimte voor de lokale vergunningen, die soms tot 2026 doorlopen. De satellietinterceptie, die nu staat in het Friese Burum, wordt verplaatst naar een geheime locatie. Door deze extra 'hindernissen' was het sowieso niet mogelijk om eerder dan begin 2022 te beginnen met de veiling, klinkt het vanuit Economische Zaken. Het was juist de vraag of de beschikbaarheid stellen van 3,5 GHz geen vertraging ging oplopen. Dat is dus niet het geval, is de boodschap.

Deze zomer werd de eerste frequentieband voor 5G geveild, de 700 MHz. Dat leverde de staat toen ruim 1,2 miljard euro op. Hoeveel het andere deel moet opleveren, is nog niet bekend.

Rol Huawei en zorgen

Over de positie van Huawei in de 5G-netwerken, bestaat nog altijd onduidelijk. Mogelijk dat hier begin volgend jaar meer bekend over wordt, al is het de vraag hoeveel er daadwerkelijk naar buiten komt over het al dan niet weren van specifieke partijen. Iets wat geopolitiek gezien heel gevoelig ligt.

De komst van 5G leidt ook tot zorgen bij bepaalde delen van de bevolking. Eerder dit jaar werd een kort geding, waarin werd gevraagd om de uitrol van 5G tegen te houden, door de rechter van tafel geveegd. Volgens de Gezondheidsraad is de frequentie die in 2022 beschikbaar komt veilig voor gebruik.