Hoofdredacteur Gaykrant opgepakt op verdenking van zedendelict

De hoofdredacteur van de Gaykrant, Hans P., is aangehouden op verdenking van een misdrijf. Het Openbaar Ministerie in Amsterdam wil alleen kwijt dat een 44-jarige Amsterdammer wordt verdacht van een zedendelict.

P. werd vorige week zondag aangehouden en is woensdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die bepaalde dat hij voorlopig vast blijft zitten, laat het Openbaar Ministerie weten.

Adjunct-hoofdredacteur Paul Hofman heeft de taken van P. overgenomen. Het bericht kwam voor het team van de Gaykrant als een donderslag bij heldere hemel, vertelt hij. "We zijn ontzettend geschrokken, dit doet ons allemaal veel. Als er sprake is van laakbaar gedrag, dan nemen we daar afstand van."

Volgens Hofman heeft P. via zijn advocaat laten weten dat hij niet meer terugkeert op zijn post, maar advocaat Justin Kötter zegt dat hij dat niet heeft gezegd. Inhoudelijk wil de advocaat niets kwijt.

De Gaykrant begon in 1980 als papieren blad. In 2013 viel het doek, als gevolg van dalende advertentie-inkomsten en lezersaantallen. In 2017 maakte de Gaykrant een doorstart als digitaal platform, met P. als hoofdredacteur.