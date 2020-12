Facebook ruziet met Apple over maatregel die dataverzamelen kan beperken

Vanaf begin volgend jaar moet elke app die draait op iOS 14 aan een gebruiker toestemming vragen om dit te mogen doen (op dit moment moet een gebruiker dit zelf actief doen). Dat is tegen het zere been van Facebook.

Het draait allemaal om een functie die normaal gesproken niet zoveel aandacht krijgt. Elk iOS-apparaat (een iPhone of iPad) heeft een unieke code, de zogeheten Identifier for Advertisers. Dit maakt het voor apps mogelijk om gebruikers buiten hun eigen app of site om te volgen. Zodat ze een beter profiel van iemand kunnen opbouwen en nog gerichtere advertenties kunnen tonen.

Twee van de machtigste techbedrijven vliegen elkaar momenteel in de haren. Facebook heeft gisteren en vandaag paginagrote advertenties geplaatst in belangrijke internationale kranten waarin het Apple aanvalt op een nieuwe privacymaatregel.

Het bedrijf stelt in de advertentie van gisteren dat mkb-ondernemingen last kunnen krijgen van deze aanpassing. "Daar kan een kern van waarheid in zitten", zegt Frederik Zuiderveen Borgesius, hoogleraar ICT en privacyrecht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

"Stel dat mensen straks er massaal voor kiezen om zich niet meer te laten volgen, dan worden Facebooks profielen minder gedetailleerd. Als je als gebruiker bijvoorbeeld heel veel sites van vegan restaurants bezoekt, maar verder niet binnen Facebook hierop zoekt, dan weet het bedrijf dat straks niet meer", zegt Zuiderveen Borgesius. Volgens één onderzoek onder marketeers wordt er rekening mee gehouden dat de helft van de gebruikers geen toestemming geeft.

'Redelijk schaamteloos'

Maar, tekent de hoogleraar hierbij aan, Facebook neemt het weliswaar op voor het mkb, maar is misschien nog wel banger voor zijn eigen omzet. "Samen met Google pakt het bedrijf een meerderheid van alle online advertentie-inkomsten, mede doordat zij zulke gedetailleerdere profielen hebben. En die worden hierdoor minder gedetailleerd." Hij noemt het "redelijk schaamteloos" van Facebook dat het mkb'ers zo voor zijn karretje spant.

Dit is de advertentie die gisteren onder meer in The New York Times en in de Europese editie van de Financial Times stond: