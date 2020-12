Van Gerwen treft Murray, die hij eerder al op twee negendarters trakteerde

Michael van Gerwen neemt het zaterdag in de tweede ronde van het WK darts op tegen Ryan Murray. De Schot was in de eerste ronde met 3-1 te sterk voor de Filipijn Lourence Ilagan.

De als eerste geplaatste Van Gerwen hoeft in dit stadium van het toernooi zelf nog niet in actie te komen. Maar Murray dus wel. Echt hoogstaand was zijn optreden niet, al kwam hij gedurende de wedstrijd wel wat beter in zijn ritme.

De 33-jarige Murray is aan een aardige reeks bezig tegen Nederlanders, met vorige maand nog zeges op Dirk van Duijvenbode, Jeffrey de Zwaan en Niels Zonneveld.