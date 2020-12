Knappe zege Meulenkamp na succesvol protest tegen 'tikkende darts'

In elk geval één Nederlander is al zeker van de derde ronde tijdens het WK darts. Door een knappe zege op Boris Krcmar (3-1) treft Ron Meulenkamp zondag in de vierde avondpartij zijn geplaatste landgenoot Vincent van der Voort.

Na de eerste set leek de Kroaat met zijn imposante gestalte de tengere Almeerder letterlijk op te vreten, maar na een opmerkelijk onderonsje over 'tikkende darts' kantelde de partij in het voordeel van 'The Bomb'.

In een vol Alexandra Palace zou het zenuwtrekje van de Kroaat niet te horen zijn, maar nu verzocht Meulenkamp de scheidsrechter om toch even in te grijpen. Krcmar hield zich daarna stil en uiterst geconcentreerd gooide Meulenkamp daarna de ene na de andere leg keurig uit.

Lage tempo

Een ijsberende Krcmar leek zich nog wat te ergeren aan het lage tempo van Meulenkamp, die in de loop van de partij wel wat slordiger omging met zijn kansen. Ook zijn gemiddelde van 87 zal waarschijnlijk flink omhoog moeten om het Van der Voort zondag moeilijk te maken.

Michael van Gerwen neemt het zaterdag in de tweede ronde van het WK darts op tegen Ryan Murray. De Schot was in de eerste ronde met 3-1 te sterk voor de Filipijn Lourence Ilagan.