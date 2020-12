Deze of volgende week Kamerdebat over vaccinatie

De Tweede Kamer onderbreekt waarschijnlijk het kerstreces voor een debat over het vaccinatiebeleid van het kabinet. Het gaat dan over de vraag wanneer in Nederland voor het eerst mensen kunnen worden ingeënt tegen corona.

Verschillende landen in de EU willen nog voor de jaarwisseling beginnen. Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid weet nog niet wanneer Nederland precies kan starten. Minister De Jonge zei dinsdag dat hij daarover begin volgende week met meer informatie wil komen.

Er zijn nog verschillende hordes die Nederland moet nemen voordat het vaccineren kan starten. Onder andere de benodigde ICT-systemen zijn nog niet klaar. Volgens het RIVM is de database waar straks iedere prik wordt geregistreerd pas eind december klaar. Het centrale oproepsysteem is vooralsnog ook niet af, maar die software is niet noodzakelijk om te starten met het inenten van de eerste groep zorgmedewerkers.

PVV-leider Wilders zei in de Kamer dat "Nederland ongeveer de laatste in de rij is" en hij wil daarom nog vanavond een debat met het kabinet. Andere partijen vielen hem bij, maar de meerderheid wil eerst uitleg van het kabinet in een brief. Als die nog vandaag komt, zou het debat vanavond kunnen worden gehouden.

Waarschijnlijker lijkt dat het volgende week dinsdag wordt. Na vandaag gaat de Kamer met reces, maar een debat volgende week betekent dus dat dat wordt onderbroken.