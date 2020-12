CAS halveert schorsing Rusland: komende twee Spelen geen Russische vlag

Sporttribunaal CAS heeft de vierjarige schorsing van Rusland gehalveerd. Een jaar geleden besloot wereldantidopingbureau WADA Rusland nog voor vier jaar uit te sluiten van alle mondiale sportevenementen.

Bij wereldkampioenschappen en de komende twee Olympische Spelen in Tokio (2021) en Peking (2022) blijven de Russische vlag niet te zien en het Russische volkslied niet te horen, zoals het WADA opdroeg. Ook zijn Russische overheidsfunctionarissen de komende twee jaar niet welkom bij sportevenementen.

Vanaf december 2022 kunnen de Russen weer onder de eigen vlag uitkomen. "Dit is echter geen validatie van het gedrag van Rusada (het Russische antidopingbureau, red.) of de Russische autoriteiten", schrijft het CAS in een verklaring bij de uitspraak.

Onder neutrale vlag

Individuele atleten mogen bij de komende twee Spelen en WK's alleen onder neutrale vlag deelnemen. Hoe, en in welke aantallen verschillende internationale federaties dat toelaten, is nog onbekend.

Volgens Sylvia Barlag, bestuurslid van de mondiale atletiekfederatie World Athletics, mogen Russische atleten pas weer meedoen aan internationale atletiektoernooien als de Russische atletiekfederatie weer in genade worden aangenomen door World Athletics.

In dat geval mogen maximaal tien Russische atleten die in het buitenland trainen en daar gecontroleerd worden onder neutrale vlag weer deelnemen.