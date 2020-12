Heerlen zoekt woning voor bij burenruzie betrokken Syrisch gezin

De gemeente Heerlen is op zoek naar een nieuwe woning voor een Syrisch gezin dat betrokken is bij een burenruzie, waarvan een filmpje veel gedeeld werd op social media. Dat zegt de gemeente in een gezamenlijke verklaring met de politie.

Volgens buurtbewoners was dat een reactie op het gedrag van de Syrische man, die vrouwen en kinderen in de buurt zou lastigvallen, schrijft De Limburger . Ook zou de man filmpjes hebben gemaakt van kinderen bij een basisschool. Er zou al zeker een jaar sprake zijn van overlast. De Syrische man zegt dat hij uit racistische motieven wordt weggezet als pedofiel door buurtbewoners.

Onder meer rapper Lil' Kleine deelde op Instagram een bericht om geld te doneren aan het gezin.

Woningbouwcorporatie Vincio probeerde het Syrische gezin eerder uit hun woning te laten plaatsen vanwege overlast. Vincio verloor in november echter een kort geding hierover omdat de instanties meer moesten doen om het probleem op te lossen. Maar, zei de rechter, "dat er sprake is van overlast (door het Syrische gezin) is voldoende aannemelijk gemaakt".

Veilig in de wijk

Een woordvoerder van de gemeente zegt in een reactie niet te veel te kunnen zeggen over de aantijgingen over en weer "uit privacyoverwegingen". Wel, zegt hij desalniettemin, "zijn in ieder geval vanuit beide zijden dingen gedaan die de relatie onderling niet ten goede komen".

De woordvoerder wil niet op ingaan wat de andere kant van het verhaal is, waar de gemeente in de verklaring op doelt. Of het gaat over aantijgingen van overlast en seksuele intimidatie door de Syrische man zegt de woordvoerder: "Dat kan ik niet bevestigen, maar het zou zomaar kunnen."

Eerder wees het gezin een vervangende woning nog af, stelt de gemeente. Maar nu is Heerlen toch "met man en macht op zoek naar een geschikte woonruimte voor het hele gezin", staat in de verklaring. "Belangrijk is dat men zich veilig voelt in de wijk, zowel de betrokken families, als de andere buurtbewoners."