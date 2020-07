De uitzending van 6 juli

Componist Ennio Morricone overleden

De Italiaanse componist en dirigent Ennio Morricone is vannacht op 91-jarige leeftijd overleden.

Morricone componeerde de muziek voor honderden series en films, waaronder de westernklassiekers Once Upon a Time in the West en The Good, the Bad and the Ugly, beide van regisseur Sergio Leone. Ook in films van grote Hollywood-regisseurs als Brian De Palma en Quentin Tarantino werden Morricones composities gebruikt.

In 2007 kreeg hij een Oscar voor zijn hele oeuvre. Daarnaast kreeg hij tientallen andere prijzen, waaronder Golden Globes en Grammy's. Vanavond blikken we terug op Morricones carrière.