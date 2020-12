Olympia's Tour en Healthy Ageing Tour gaan samen verder

Olympia's Tour (mannen) en de Healthy Ageing Tour (vrouwen) worden volgend jaar tegelijkertijd verreden. De twee Nederlandse koersen staan op de rol voor dinsdag 9 tot en met vrijdag 12 maart.

Dat maakte Courage Event, de organisator van beide wedstrijden, bekend. Door het samenvoegen van beide koersen heeft de organisatie meer opties om een routeschema samen te stellen dat binnen de huidige coronamaatregelen past.

"Er kan worden gekozen voor locaties waar de omstandigheden zo gunstig mogelijk zijn om in de huidige omstandigheden wielerwedstrijden mogelijk te maken. Zo profiteren beide evenementen optimaal van elkaar", aldus organisator Thijs Rondhuis.

Omlopen

Om de kans op het laten doorgaan te vergroten zal er gereden worden op omlopen buiten stedelijk gebied en zijn start/finish buiten centra en steden gesitueerd. Mochten de wedstrijden geen doorgang kunnen vinden vanwege coronamaatregelen, zal er naar een alternatief in het najaar worden gekeken.

Olympia's Tour werd lange tijd in het voorjaar verreden, maar de laatste edities waren in het najaar. De Healthy Ageing Tour vond altijd in april plaats.