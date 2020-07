Twee vliegtuigjes botsen boven meer Idaho: acht doden

Bij een botsing tussen twee vliegtuigjes in de Amerikaanse staat Idaho zijn hoogstwaarschijnlijk acht mensen omgekomen. De toestellen botsten boven een meer in Idaho en stortten neer in het water.

De politie gaat ervan uit dat er geen overlevenden zijn. Twee lichamen zijn uit het water gehaald. Naar de overige zes inzittenden, zowel passagiers als bemanningsleden, wordt nog gezocht. Er zouden ook kinderen aan boord zijn geweest, schrijft CNN.

Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van het ongeluk.

Geborgen

Een van de toestellen was een Cessna 206. De vliegtuigjes zijn inmiddels getraceerd. Ze liggen op een diepte van zo'n 40 meter. Naar verwachting worden ze vandaag of morgen geborgen.

Veel mensen zagen het ongeluk gebeuren. Omdat het vakantie is, waren veel mensen op het meer aan het varen.