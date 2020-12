Laadkraan die dakkapel moest plaatsen valt op huis in Vleuten

In een woonwijk in Vleuten is vanmorgen een laadkraan van een vrachtwagen op een huis gevallen. Er is niemand gewond geraakt. Het dak is wel flink beschadigd.

Volgens RTV Utrecht moest de kraan een dakkapel plaatsen op de hoekwoning. Nog voordat die in de lucht gehesen kon worden viel de kraan om. Uit voorzorg werden daarna drie woningen ontruimd.

De kraan zou zijn gekanteld doordat de stempels, die moeten voorkomen dat de wagen omvalt, wegzakten in de straat. Er wordt onderzoek gedaan naar wat er mis is gegaan.