Promes traint weer mee bij Ajax en is beschikbaar voor duel met ADO

Promes werd zondag aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een steekpartij. Twee dagen later werd hij door justitie vrijgelaten, maar hij blijft wel verdachte in de zaak. Hangende het onderzoek ziet de Amsterdamse club geen reden om hem niet met het eerste mee te laten draaien.

Quincy Promes traint weer mee bij Ajax. Dat is de uitkomst van het gesprek dat de aanvaller donderdagochtend had met trainer Erik ten Hag. Woensdag sprak Promes al met directeuren Marc Overmars en Edwin van der Sar.

Woensdagavond sloot Ten Hag echter al niet uit dat Promes er tegen ADO Den Haag weer bij zou zijn.

"Dit raakt ons, dit raakt mij en ons allemaal", aldus Ten Hag na het bekerduel met FC Utrecht. "Mijn hart breekt als ik zo'n boodschap krijg. Ook de spelers waren diep geraakt. Ik heb Quincy aan de telefoon gehad, die gelukkig opgeruimd was, en positief was. Morgen gaan we nog met elkaar spreken."

Dat gesprek vond vanochtend plaats.

Ten Hag vervolgde woensdag: "Hij zegt dat hij niets heeft gedaan. Je bent onschuldig totdat het tegendeel bewezen is. We steunen hem, zo staat de hele kleedkamer erin. Als hij onschuldig is, wat hij zegt, dan is hij speler van ons. Ik denk dat hij er zelf zondag ook wel bij wil zijn, maar dat gaan we nog bespreken."