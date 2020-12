Skeletonster Bos niet meer te stoppen: ‘Ook gouden WB-medaille zit erin’

Na haar bronzen wereldbekermedaille in maart 2017 op de baan van Pyeongchang stokte de medailleoogst van Bos, mede door blessureleed. Tot dit seizoen. Ze stond tot nu toe bij alle drie de World Cups op het podium. Twee keer pakte ze zilver, één keer brons. "Als alles op z'n plek valt, dan zit een eerste plek er ook zeker in", denkt Le Conté.

Kimberley Bos behoort al jaren tot de internationale skeletontop, maar behaalde tot dit seizoen nog maar één keer een World Cup-medaille. In het huidige seizoen, met voormalig skeletonatlete Joska le Conté aan haar zijde, is de 27-jarige Bos niet meer te stoppen.

Sinds dit seizoen wordt Bos bij de World Cups begeleid door Le Conté, die zelf veel internationale skeletonervaring heeft. De 33-jarige coach van Bos behaalde haar beste resultaat in 2012, toen ze vijfde werd op de EK in Altenberg.

Bos heeft voorafgaand aan het seizoen veel trainingsuren kunnen maken op de baan in het Letse Sigulda, waar de eerste twee World Cups van het seizoen werden gehouden. Le Conté: "Haar start is beter dan ooit. Ze was altijd al een snelle starter, maar nu nog net een beetje extra. En ze heeft dit seizoen een goede feeling met haar slee."

Ook Le Conté is blij met de samenwerking. "Vorig jaar was ik coach voor de internationale bond IBSF, voor kleine landen die geen coach hadden. Toen ik door de Nederlandse bond benaderd werd, ben ik overgestapt. Nu heb ik de tijd om met één iemand intensiever te werken, dat vind ik wel een stuk fijner."

De keuze om samen te gaan werken met Le Conté heeft positief uitgepakt, volgens Bos. "Joska heeft door haar ervaring de kennis die nodig is om samen uit te kunnen vinden wat we moeten doen om goed naar beneden te komen en waar we nog kunnen verbeteren. Dat heeft zeker bijgedragen aan de medailles van dit seizoen."

Dat Bos en Le Conté door wisten te breken in de skeletonsport, was niet vanzelfsprekend. Nederland heeft namelijk geen eigen baan waarop getraind kan worden. "Als Nederlander moet je altijd op reis om te kunnen sleeën", legt Le Conté uit. "Dat is niet makkelijk. Het is financieel een uitdaging en je kan er eigenlijk pas mee beginnen rond je achttiende, als je klaar bent met school."

Bos kwam op haar zestiende in aanraking met sleesporten. In eerste instantie werd ze gescout als bobsleester. "Dat vond ik vooral heel stoer om te doen. Je bent je eigen achtbaan aan het besturen en gaat met 120 kilometer per uur naar beneden. Dat konden niet veel leeftijdsgenootjes zeggen."

In 2013 stapte Bos over op het skeleton. "Dat vond ik eigenlijk een nog veel mooiere sport. In plaats van dat je een stuurmechanisme hebt zoals bij bobslee, moet je bij skeleton met je eigen lichaam ervoor zorgen dat je de goede kant opgaat."

Gemis thuisbaan heeft ook voordelen

Tot een aantal jaar geleden stond er in Harderwijk een startbaan, nu is er enkel nog een mobiele startbaan aanwezig in Nederland. Le Conté: "Maar er is natuurlijk wel een groot verschil tussen een startbaan en een afdaling. Je hebt mensen die goed kunnen starten en dat leuk vinden, maar bij een afdaling groen en geel beneden komen."

Bos heeft het ontbreken van een afdaling in Nederland echter nooit als beperking gezien. "Natuurlijk ben je veel weg omdat je alleen in het buitenland kunt sleeën, maar dat is ook weer een voordeel. Je leert sleeën op veel verschillende banen, waardoor je jezelf heel snel ontwikkelt." De in Ede woonachtige Bos traint gedurende het seizoen op verschillende buitenlandse banen.