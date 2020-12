Verzamelaar na diefstal Pokémonkaarten: 'Niet verbaasd, gezien de bedragen'

Pokémonkaarten - RTV Oost

In de jaren negentig werden ze razend populair: Pokémonkaarten. Nog steeds zijn ze erg geliefd. Soms zijn ze ook heel veel waard. Bij een woningoverval in Kampen werden gisteren tientallen Pokémonkaarten gestolen. Bij elkaar zouden ze duizenden euro's waard zijn. Kenji Evers, die zelf ook een collectie Pokémonkaarten heeft, zegt dat verzamelaars geregeld worden opgelicht, maar van een overval had hij nog nooit gehoord. "Maar ik ben niet echt verbaasd gezien de bedragen die je soms voorbij ziet komen." "Het is eigenlijk net als met oudere auto's. Hoe ouder ze zijn, des te meer waard ze worden. Mensen willen ze graag hebben", verklaart de verzamelaar in het NOS Radio 1 Journaal. "Ik ben wel geschrokken dat we blijkbaar op dit punt zijn aangekomen."

De fictieve Japanse Pokémon-wezens zijn niet alleen te zien op kaarten maar ook in een zeer populaire serie, films en ook op andere spullen als servies, kleding en speelgoed. De Pokémonkaarten worden gebruikt om spellen mee te spelen, om te ruilen en om te verzamelen. De ene kaart is veel meer waard dan de andere. Ook maakt het uit of ze wel of niet beschadigd zijn.