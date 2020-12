Reisorganisaties: vliegmaatschappijen moeten meer verantwoordelijkheid nemen

Petra Kok van TUI vindt dat de beelden vertekend zijn en stelt dat de drukte komt door gewone lijnvluchten, niet door specifieke vakantievluchten: "Schiphol is het grootste deel van de tijd doodstil, kennelijk heeft Schiphol het piekmoment niet goed weten te regelen. Maar je kunt gewoon nog een ticket kopen voor een bestemming waarvoor het reisadvies oranje of rood is. Wij bieden geen pakketreizen aan naar oranje gebieden."

Minister Van Nieuwenhuizen was er "teleurgesteld en boos" over, nu ons land net een tweede lockdown heeft afgekondigd waarbij zelfs de scholen weer moeten sluiten. Helemaal omdat de hele wereld nu oranje kleurt in het reisadvies van Buitenlandse Zaken: reis alleen als het noodzakelijk is.

Frank Oostdam van de ANVR noemt de beelden van een druk Schiphol "slecht voor ons imago" in het NOS Radio 1 Journaal. "Maar wij hebben hier part noch deel aan." De vertrekhallen van de luchthaven leken in de afgelopen dagen tijdens piekmomenten wel op Domino Day: mensen als steentjes opgesteld in lange rijen, dicht op elkaar.

Met code oranje naar Tenerife: 'We denken dat het veilig is' - NOS

Het zijn de luchtvaartmaatschappijen die nu hun verantwoordelijkheid moeten nemen, vindt Oostdam: "Klanten die nu een annulering krijgen van een van onze reisorganisaties lopen vervolgens naar de balie van KLM om een ticket te boeken en boeken online hetzelfde hotel als waar ze via ons in zouden verblijven. En dan gaan ze alsnog op vakantie. Terwijl wij geen reizen meer uitvoeren naar oranje gebied."

Oostdam is daarom groot voorstander van het plan voor een verklaring waarin een reiziger aangeeft dat zijn reis noodzakelijk is: "We hebben als samenleving met elkaar besloten dat op vakantie gaan onverantwoord is. Luchtvaartmaatschappijen moeten dus strenger gaan controleren. Er moet een strengere scheiding komen tussen noodzakelijk en niet-noodzakelijk vliegverkeer."

Onterecht op reis

Transavia zegt dat het niet zo zwart-wit is als de ANVR beweert: "Luchtvaartmaatschappijen blijven inderdaad nog vliegen met code oranje, maar dat is voor mensen die echt naar een bepaald land moeten, bijvoorbeeld vanwege familie." Transavia gaat niet in op de vraag of de luchtvaartmaatschappij ook een rol heeft bij het vaststellen of een passagier een noodzakelijke reist maakt.

Over een eventuele reizigersverklaring zegt KLM desgevraagd: "Goed dat het wordt onderzocht, maar het moet wel praktisch haalbaar zijn." Verder verwijst de maatschappij naar een verklaring op zijn website, van Schiphol, KLM en BARIN, de branchevereniging voor luchtvaartmaatschappijen die in Nederland actief zijn. Daarin geven ze aan de vluchten zoveel mogelijk over de dag te spreiden om de drukte te beperken.

"Zo maken we het met elkaar mogelijk dat noodzakelijke reizen doorgang kunnen vinden en de voor Nederland zo belangrijke verbindingen voor passagiers en vrachtvervoer in stand blijven." Ook stellen ze dat ze proberen zo goed mogelijk alle coronamaatregelen na te leven, zoals het bewaren van anderhalve meter afstand.

Dat is voor Frank Oostdam niet genoeg: "Dat doen wij ook. We lijden al tien maanden ongelooflijke schade en de komende drie maanden ook, omdat te veel mensen onterecht op reis gaan. Nu verwacht ik ook iets van de airlines."