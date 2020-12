De uitzending van 17 december

De slachtoffers - tienduizenden ouders - raakten hun toeslag kwijt zonder opgaaf van redenen, met grote financiële en sociale problemen als gevolg. Commissievoorzitter Chris van Dam is vanavond te gast.

De Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) komt vandaag met een - naar verwachting - zeer kritisch rapport. Ouders werden vanaf 2012 door de Belastingdienst aangemerkt als fraudeur als zij ook maar iets niet goed hadden ingevuld bij hun toeslagaanvraag of te weinig eigen bijdrage hadden betaald. Een dubbele nationaliteit was reden om als verdacht te worden aangemerkt.

Klimaatzaak: Milieudefensie versus Shell

Milieudefensie en Shell stonden de afgelopen weken tegenover elkaar voor de rechter. De milieuorganisatie eist dat Shell haar beleid aanpast en meer doet tegen de opwarming van de aarde. Een unieke zaak die verstrekkende gevolgen kan hebben.

Na de Urgenda-zaak, waarbij de rechter de Nederlandse Staat opdroeg meer te doen tegen klimaatverandering, moet de rechter zich nu buigen over de vraag of hetzelfde kan gelden voor een bedrijf. Verslaggever Marijn Duintjer Tebbens volgt de zaak en is te gast.