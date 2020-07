RIVM was verrast door snelle corona-uitbraak: 'Italië was eyeopener'

De infectiebestrijder zegt dat het RIVM de uitbraak in China vanaf het begin nauwgezet heeft gevolgd maar dat China in staat leek de uitbraak te beteugelen. Van de mensen die uit China terugkeerden en die werden getest, was niemand positief.

In het Zuid-Europese land was de uitbraak eerst nog onder de radar. Nederlanders gingen er op wintersportvakantie en eenmaal terug vierden ze carnaval. "Een ongelukkige omstandigheid." In NRC zegt Timen dat ze misschien overmoedig was door op 21 februari, toen er in Europa een paar groepjes besmettingen waren, te zeggen dat de risico's meevielen.

Timen is hoofd van het Centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding van het RIVM en lid van het Outbreak Management Team. Ze zegt dat ze zich pas realiseerde hoe ernstig de corona-epidemie kon worden toen het misging in de Italiaanse ziekenhuizen. "Dat gaf ons te denken dat we ook in Nederland gigantische problemen zouden kunnen krijgen. Italië was een eyeopener."

Het RIVM was verrast door de snelle corona-uitbraak in Nederland, net als deskundigen in andere landen. "Eigenlijk was heel Europa verrast door wat er gebeurde", zei Aura Timen in het NOS Radio 1 Journaal.

Timen betwijfelt of het beter was geweest als Nederland eerder in een 'intelligente lockdown' zou zijn gegaan. "Er was geen enkele reden voor. Een lockdown is een heel zware maatregel, draagvlak had je dan misschien niet gehad."

Inmiddels lijkt de epidemie in Nederland onder controle, maar de infectiebestrijder verwacht een tweede golf, vermoedelijk in het najaar. De omvang zal er deels van afhangen of Nederlanders zich aan de maatregelen houden, stelt Timen.

Vaccin

Ze hoopt dat iedereen met klachten zich laat testen. "Niet alleen voor jezelf, ook voor de mensen om je heen. Laten we hopen dat we met z'n allen een tweede golf het hoofd kunnen bieden."

Het baart Timen zorgen dat "mensen denken dat we er zijn". "We zitten aan de goede kant, maar het kan heel snel misgaan. Dat hebben we gezien in Australië, Spanje en Israël. Ik denk dat we niet veilig zijn totdat er een vaccin is."