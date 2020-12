Froome begint in San Juan aan 'nieuw hoofdstuk' in zijn carrière

"Chris gaat niet naar Argentinië om deze etappekoers te winnen", zegt ploegleider Rik Verbrugghe, ook nieuw bij Israel Start-Up Nation. "We zien het als een perfecte wedstrijd in de opbouw richting de piek van het seizoen."

Froome kwam in juni 2019 zwaar ten val in voorbereiding op de Tour de France. Hij brak zijn rechterdijbeen, rechterelleboog, een heup en enkele ribben. Hij maakte in februari 2020 zijn rentree, maar hij kon nog niet terugkeren op zijn oude niveau. Zo finishte hij de Vuelta als 98ste.

"Dit is het begin van een nieuw hoofdstuk in mijn carrière", zei de 35-jarige Brit. "Ik heb er lang naar uitgekeken. Ik kan niet wachten om met mijn nieuwe teamgenoten aan dit avontuur te beginnen."

Chris Froome begint zijn seizoen volgende maand in Argentinië, in de Ronde van San Juan. Dat heeft zijn nieuwe werkgever Israel Start-Up Nation bekendgemaakt.

De Ronde van San Juan begint op 24 januari en telt acht etappes. Het is in 2021 de eerste profwedstrijd op de UCI-kalender, na het wegvallen van onder meer de Tour Down Under.

De organisatie liet bij de presentatie woensdag weten dat er "dagelijks strikte controles zullen zijn. Vijf etappes starten en eindigen op het San Juan Villicum Circuit. Dit zal zonder publiek zijn".

Er doen vier WorldTour-ploegen aan mee. Naast de Israëlische ploeg staan ook Deceuninck-QuickStep (van de winnaar van vorig jaar, Remco Evenepoel), Bora-Hansgrohe en Cofidis aan het vertrek.