FIFA Awards live bij NOS: pakt Wiegman prijs en wie wordt Wereldvoetballer?

De uitreiking van de prijzen voor onder meer 's werelds beste voetballer, voetbalster, coach van een vrouwenteam en coach van een mannenteam is donderdagavond om 19.00 uur live te zien op NOS.nl en in de NOS-app. Jan Roelfs verzorgt het commentaar.

Sarina Wiegman is de enige Nederlander die kans maakt op een prijs. De bondscoach van de Oranje-voetbalsters is samen met de Engelse Emma Hayes (Chelsea) en Fransman Jean-Luc Vasseur (Olympique Lyonnais) genomineerd als beste coach van een vrouwenelftal.

Al eens gewonnen

Wiegman won de prijs al eens in 2017, het jaar waarin ze met Oranje Europees kampioen werd, en was in 2018 en 2019 ook al genomineerd. Vorig jaar werd ze afgetroefd door de Amerikaanse bondscoach Jill Ellis, die Team USA naar de wereldtitel had geloodst. Amerika versloeg Oranje in de finale.

Jürgen Klopp (Liverpool), Hansi Flick (Bayern München) en Marcelo Bielsa (Leeds United) strijden om de prijs voor de beste coach bij de mannen.

Mooiste goal

Daarnaast worden ook prijzen uitgereikt voor de beste keepers van 2020 en wordt duidelijk wie de Puskás Award wint, de prijs voor het mooiste doelpunt. Vorig jaar mocht Daniel Zsori die prijs in ontvangst nemen.