Pfizer-verpakking bevat meer doses • 'Horeca krimpt 40 procent'

De horeca krijgt zoals verwacht een heel sterke klap in de coronacrisis. De omzet slinkt dit jaar met 40 procent, becijfert het Economische Bureau van ING. Volgend jaar herstelt de horeca naar verwachting, maar de omzet zal dan nog altijd 20 procent lager zijn dan in 2019. Volgens ING duurt het nog jaren voordat de omzet op het niveau is van voor de coronacrisis.

Er is nog wel een relatief goede zomer gedraaid door de sector, vooral door bezoekers uit eigen land. Bij hotels, vakantieparken en campings was 75 procent van de bezoekers afkomstig uit het binnenland, terwijl dat normaal gesproken 55 procent is.

ING verwacht dat er volgend jaar flink wat horecabedrijven op de fles gaan. Als het meevalt zijn het er 500, valt het tegen dan zijn het er 600. In de afgelopen jaren gingen er ruim 250 horecabedrijven per jaar failliet.

Het herstel kan intreden als zakenreizigers weer meer op pad kunnen. Daarnaast denkt ING wel dat thuiswerken structureler wordt. Dat heeft flinke financiële gevolgen voor cateraars en zaken die broodjes en koffie voor onderweg verkopen.