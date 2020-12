Corona vastgesteld bij Macron • Verschillende EU-leiders in quarantaine

De verkeersdrukte is afgelopen dinsdag (de eerste dag van de lockdown) afgenomen, maar niet zo sterk als tijdens de eerste coronagolf. Dat meldt ANP op basis van de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW). Met name op de snelwegen is het rustiger met auto's.

De databank vergeleek de drukte van afgelopen dinsdag met maart, toen de coronacrisis zich aandiende. Dinsdag lag het aantal auto's op de Nederlandse wegen 18 procent lager dan begin maart, toen er nog geen coronamaatregelen golden. De afgelopen weken was het op dinsdag steeds 15 procent rustiger.

Nederlanders gingen in oktober, toen de maatregelen werden aangescherpt, overigens ook al minder vaak met de auto. Dat effect lijkt nu te zijn toegenomen. Met name in het noorden van de Randstad is het nu minder druk op de wegen, vooral 's avonds. In Groningen en Drenthe bijvoorbeeld is dat effect minder zichtbaar.

Terug op het niveau van eind maart zat het verkeer afgelopen dinsdag overigens nog niet. Tijdens de intelligente lockdown in het voorjaar was de verkeersdrukte op de wegen gehalveerd. Afgelopen dinsdag waren de kinderdagverblijven en scholen nog open. Deze sloten pas op woensdag, een dag nadat de lockdown van kracht was.