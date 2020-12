'Tikje mysterieus': werkloosheid op laagste niveau in half jaar tijd

Opnieuw is de werkloosheid gedaald en dat in een tijd dat er nieuwe beperkingen gelden voor veel bedrijven vanwege het coronavirus. In november waren er voor de derde maand op rij minder werklozen dan in de maand ervoor, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

"Het is een vreemde crisis die ons vaker voor verrassingen heeft gesteld", zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen. "Deze daling is een tikje mysterieus, maar wel positief. Er zijn meer mensen in callcenters gaan werken voor contactonderzoek en ook elders zien we meer werkgelegenheid."

Er zijn meer mensen aan het werk gekomen, maar een deel geeft ook de zoektocht naar een baan op en telt dan niet meer mee in de cijfers. Vooral jongeren zijn minder op zoek naar werk.

Niet failliet

In een maand tijd daalde het aantal werklozen met 28.000. Afgelopen maand waren er 378.000 mensen werkloos, dat komt neer op 4 procent van de beroepsbevolking. Dat is het laagste niveau sinds juni, maar wel veel hoger dan begin dit jaar.

Voor de coronacrisis waren er zo'n 275.000 mensen werkloos. De eerste maanden na de uitbraak liep de werkloosheid hard op, maar de laatste maanden daalt die dus weer. "Ook het aantal faillissementen stijgt niet, mede door de steun van de overheid", zegt Van Mulligen. "Dat helpt de werkloosheid in bedwang te houden."

In de belangrijkste economische voorspellingen wordt ervan uitgegaan dat de werkloosheid in 2021 wel weer gaat stijgen en dat dan meer dan 6 procent van de beroepsbevolking geen baan heeft. Verschillende grote bedrijven zoals ABN Amro en Heineken zijn bezig met reorganisaties.