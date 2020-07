Dode na schietpartij in Beuningen

In het centrum van Beuningen in Gelderland is vanochtend een man op straat doodgeschoten.Twee mannen met bivakmutsen zijn op de vlucht geslagen.

Er werd rond 08.30 uur geschoten. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. De politie heeft het gebied ruim afgezet. De recherche en forensische opsporing doen onderzoek, zei een woordvoerder aan Omroep Gelderland.

Op de vlucht

De politie heeft een Burgernetmelding verspreid. Daarin wordt gesproken over twee verdachten, die vermoedelijk in een Volkswagen-busje zijn gevlucht.