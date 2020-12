Even geen aubergines: Calimero Van Duijvenbode wil nu oogsten op WK darts

"Nou, daar is de uitgang!", wijst Dirk van Duijvenbode demonstratief. Het is inderdaad misschien niet heel handig om juist hem, in de auberginekwekerij waar hij met zoveel passie werkt, te vertellen dat je niet zo van de vrucht houdt. "Dan ligt het aan je kookkunsten!" Tot voor kort kenden maar weinig mensen de darter Van Duijvenbode. Alhoewel: zijn opvallende opkomst (hardcore met een bijbehorende dans) ging al eens viraal. Maar 2020 is het jaar van de sportieve doorbraak van 'Aubergenius', zoals zijn bijnaam inmiddels luidt.

In de kas van de kwekerij in 's-Gravenzande is een handvol mensen aan het werk. Het seizoen van de aubergine zit er alweer even op. "Rond de 20ste komen er hier nieuwe planten in", weet Van Duijvenbode. "Uiteindelijk groeien ze tegen het plafond aan." De Westlander heeft als vijftienjarige in de kas gewerkt, maar zit nu inmiddels een paar deuren verderop, in het kantoor. Ook daar is het stil. Administratief medewerker en semiprofessioneel darter Van Duijvenbode kan rustig zijn gang gaan. Eigen trainingsbaan Zijn kantoor uit naar rechts, de trap omhoog en je bent er. Naast de bedrijfskantine is speciaal voor hem een bar ingericht met een dartbord, waar hij tussen zijn werkzaamheden door, met toestemming van de baas, mag trainen. Dat hier normaal gesproken aan het eind van de werkweek de vrijdagmiddagborrel wordt gehouden, is ook niet zo vreemd. Veel gezelliger wordt het niet. Op de bar staat een kerstboompje, onder de bar hangt kerstverlichting en de muren zijn versierd met voetbalshirts.

"Het werkritme is belangrijk voor me", vertelt Van Duijvenbode. "Er zijn profs die om tien, elf uur uit bed komen. Dan heb ik mijn eerste werkuren en training al gehad. En je houdt zicht op de realiteit. Ik zal niet snel klagen over de vele uren die je als darter moet reizen. Je weet hoe hard er hier wordt gewerkt." Anderson aan de muur Aan de wand hangt een ingelijst vel papier. Het is de official score sheet van de kwartfinales op de World Grand Prix. Volgens Van Duijvenbode dé partij van zijn doorbraak. Tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson uit Schotland werd in oktober met 3-1 verslagen. "Als Anderson een Nederlander was, was hij zeker mijn idool geweest", bekent de 28-jarige darter, die op het toernooi uiteindelijk de finale wist te halen. Het leverde hem 55.000 euro en een sprong van 73 naar 54 op de wereldranglijst op.

En nu staat Van Duijvenbode weer op het WK, waar hij het vrijdag voor het eerst in actie komt. "Ik gaf mezelf tot mijn 30ste de kans om een gearriveerde naam te worden. Anders vind ik het niet waard om elk weekend weg te zijn", begint de darter met het verklaren van zijn succes de afgelopen maanden. "Vier problemen die ik zag, heb ik aangepakt." Osteopathie en mentale begeleiding Te beginnen met het gebrek aan tijd om te trainen. "Ik heb overleg gehad met mijn baas of ik mocht trainen onder werktijd. Naar aanleiding van dat gesprek is deze baan neergelegd", vertelt hij vanaf een kruk voor het dartbord.

Probleem twee: blessures. "Ik ben meer gaan investeren in osteopathie. Dat is redelijk prijzig, zeker als je niet goed presteert. Dus ik wilde dat even een kwartaal aankijken. Maar daardoor heb ik nu minder blessures en kan ik meer trainen." Ook op mentaal vlak was er nog veel winst te behalen. Vandaar dat Van Duijvenbode aan de slag is gegaan met een mental coach. En het laatste probleem? Zijn materiaal. Hij zat vaak te rommelen met pijlen, maar heeft nu met een sponsor zijn perfecte pijl ontworpen.

Hij speelde één keer eerder op het WK. In 2016 was Raymond van Barneveld in de eerste ronde met 3-0 te sterk. Van Duijvenbode viel vooral op omdat hij zichzelf in een leg 'doodgooide', toen hij per ongeluk een 180'er wierp. Dit jaar speelt hij in de eerste ronde tegen de 20-jarige wereldkampioen bij de jeugd Bradley Brooks. Die moet de Nederlander kunnen hebben. Bij winst wacht Rob Cross. De wereldkampioen van 2018 steekt niet in grootse vorm, maar is nog altijd de nummer 5 van de wereld. Beter bij onzekerheid "Ik hoor van iedereen dat ik een makkelijke loting heb in de eerste ronde", zegt Van Duijvenbode. "Maar dat werkt bij mij averechts. Ik heb juist een lastige loting nodig." Dat vraagt om een toelichting. "Ik ben eigenlijk beter als ik onzeker ben. Als ik met mijn rug tegen de muur sta. Dan komt de overlever in me naar boven. Ik heb dus graag dat ik mijn tegenstander beter vind dan mezelf. Dan gooi ik de beste wedstrijden."

