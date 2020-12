'Duizenden mbo'ers gaan helpen in stembureaus tijdens verkiezingen'

Duizenden mbo'ers zullen bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart gaan bijspringen in stembureaus in het hele land.

De studenten gaan helpen bij het tellen van de stemmen. Daarnaast zullen ze waarschijnlijk aan de slag gaan als gastheer of beveiliger bij de stemlocaties. Het plan is opgesteld door de MBO Raad, meldt De Telegraaf.

Er zijn naar schatting 70.000 stembureauleden nodig, onder meer omdat een deel van de stembureaus twee dagen open gaat. Door de anderhalvemeterregel zijn de stembureaus langer open en de verwachting is dat veel senioren die normaal gesproken de bureaus bemannen dit keer thuis zullen blijven. De hulp van de studenten komt daardoor als geroepen.

Trots

"Ik ben enorm trots dat het beroepsonderwijs op deze manier kan bijdragen", zegt voorzitter Adnan Tekin van de MBO Raad tegen de krant.

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over een wetsvoorstel van minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) over hoe de verkiezingen in coronatijd veilig gehouden kunnen worden.