Dartster Ashton komt dichtbij, maar kan niet in voetsporen Sherrock treden

Het is Lisa Ashton niet gelukt om als tweede vrouw ooit een partij te winnen op het WK darts. Ze boog in een spannende partij in het Alexandra Palace in Londen met 3-2 voor haar landgenoot Adam Hunt.

Vorig jaar baarde Fallon Sherrock opzien door als eerste vrouw te zegevieren in een WK-wedstrijd. Het lukte Sherrock zelfs om de derde ronde te bereiken en ze werd omgedoopt tot 'Queen of the Palace'.

Ashton, die bij haar debuut in 2019 in de eerste ronde verloor van Jan Dekker, leek vast van plan om het sprookje van Sherrock te herhalen. Ze begon uitstekend tegen Hunt, haalde een hoog niveau en won de eerste set met 3-2. Hunt, die dit jaar al twee keer klop kreeg van Ashton, repareerde de schade echter en pakte de tweede en de derde set.