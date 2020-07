Brama krijgt excuses van Twente en verlengt zijn contract

Het was aan het begin van dit jaar haast ondenkbaar, maar middenvelder Wout Brama is ook komend seizoen speler van FC Twente. Het 33-jarige clubicoon heeft zijn aflopende contract verlengd.

Twente eindigde na een moeizaam en door het coronavirus afgebroken seizoen op de veertiende plaats. Brama raakt zijn basisplaats kwijt en werd in februari, in een uitgelekt gesprek met supporters, stevig bekritiseerd door toenmalig trainer Gonzalo Garcia en keeperstrainer Sander Boschker.

"Wout werkt, ik wil niet zeggen als vergif op de spelersgroep, maar Wout is iemand die voor wrijving zorgt", vertelde Boschker toen.

Excuses van Twente en Boschker

Trainer Garcia is inmiddels vertrokken en vervangen door Ron Jans. De club heeft excuses gemaakt aan Brama en ook tussen de voetballer en Boschker is de kou uit de lucht.

"Vorige week hebben we uitgebreid gesproken. Het beeld dat ik van Wout heb geschetst was niet correct en daarvoor heb ik mijn excuses aangeboden. Het is mooi dat Wout voor de club behouden blijft", aldus Boschker.