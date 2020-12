Ajax ontsnapt in doelpuntrijk bekerduel met Utrecht aan uitschakeling

Ajax heeft met hangen en wurgen de laatste zestien bereikt in het bekertoernooi. Op eigen veld werd vlak voor tijd een achterstand tegen Utrecht omgebogen in een zege: 5-4.

Het was een duel om heel snel te vergeten voor de Amsterdammers, hoe mooi de winnende treffer van Dusan Tadic in de laatste minuut ook was. Met zijn rechter knalde de aanvoerder vanaf de rand van het strafschopgebied de bal in de bovenhoek.

Eerder in het duel eiste Tadic nog een negatieve hoofdrol voor zich op met een harde charge op Gyrano Kerk, waar het spel van Ajax getekend werd door frustraties en misverstanden.

Al binnen een minuut was de toon gezet. Ryan Gravenberch bracht Nicolás Tagliafico in de problemen, waarna een alerte Mark van der Maarel profiteerde en Mimoun Mahi in stelling bracht (0-1). Ook twee andere Utrechtse treffers kwamen tot stand door geblunder in de Amsterdamse defensie.

Goed gevoel

Want zelfs na de snelle gelijkmaker, een door Van der Maarel van richting veranderde vrije trap van Tadic, kreeg Ajax zijn zaakjes niet op orde.

Op een schitterend uitgespeelde aanval vlak voor rust na, toen de bal via Tagliafico en Tadic bij Zakaria Labyad belandde en de thuisclub na een moeizame start toch met een goed gevoel de rust in mocht.