Frenkie de Jong bezorgt Barcelona belangrijke zege op Real Sociedad

FC Barcelona heeft woensdagavond goede zaken gedaan in de Spaanse competitie. De ploeg van trainer Ronald Koeman was in eigen huis met 2-1 te sterk voor Real Sociedad. Het winnende doelpunt kwam van de voet van Frenkie de Jong.

Door de zege is Barça naar de vijfde plaats geklommen. Real Sociedad, Atlético Madrid en Real Madrid voeren de ranglijst aan. Het drietal clubs heeft een voorsprong van zes punten op Barcelona.

Sociedad opent score

De Catalanen, die afgelopen zondag met hangen en wurgen wonnen van Levante (1-0), kregen tegen Sociedad na bijna een half uur een flinke tegenvaller te verwerken. Na een corner kwamen de bezoekers via Willian José op voorsprong.

De ploeg van Koeman, waarin naast De Jong ook Sergiño Dest zijn opwachting maakte, liet zich niet kisten. Een paar minuten na de openingstreffer tekende Jordi Alba op fraaie wijze voor de 1-1.