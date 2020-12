Ruime zege houdt Bosz met Leverkusen aan kop, concurrentie eveneens foutloos

Wolfsburg had tot vanavond nog niet verloren en kwam al snel op voorsprong via Maximilian Philipp. Nadat een treffer van Wout Weghorst werd afgekeurd, was het de beurt aan Bayerns troef Robert Lewandowski. De Pool kopte eerst zijn 250ste Bundesliga-goal binnen, om daarna met een bekeken schot ook de zege voor zijn ploeg veilig te stellen.

Zaterdagavond ontvangt Peter Bosz met Leverkusen de concurrent uit München, dat een taaie kluif had aan VfL Wolfsburg (2-1).

De topdrie in Duitsland heeft in de twaalfde speelronde geen punten gemorst. Koploper Bayer Leverkusen won met 4-0 bij FC Köln en heeft nog altijd één punt voorsprong op Bayern München en RB Leipzig.

De ploeg van coach Bosz zat intussen al snel op rozen, want de bezoekers leidden na tien minuten al met 0-2. Mitchell Weiser scoorde met een heerlijke volley en Moussa Diaby met een mooi schot nadat hij de bal op eigen helft had opgepikt. Na de rust voerden Partik Schick en de 17-jarige Florian Wirtz de score verder op en viel Daley Sinkgraven nog in.

RB Leipzig boekte een nipte 1-0 zege bij Hoffenheim, dat voor rust iets beter was, maar amper kansen creëerde. Na rust, met Justin Kluivert als invaller, kwam Leipzig op voorsprong via Youssef Poulsen. Kluivert viel een kwartier later geblesseerd uit.

Gouweleeuw scoort

Nederlands succes was er voor Jeffrey Gouweleeuw, die zijn ploeg FC Augsburg vlak voor tijd de zege bezorgde bij Arminia Bielefeld.