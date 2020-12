GP van Brazilië blijft op Interlagos en gaat niet naar Rio

Ook zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton kwam in verzet. "Ik houd van Interlagos. Het kost een hoop geld om een nieuw circuit te bouwen. Terwijl we al een historisch circuit hebben. We hoeven niet nog meer regenwoud te kappen, meer schade aan te richten", zei hij in oktober.

Het circuit zou op een voormalig militair terrein worden aangelegd, dat in 2016 ook was gebruikt voor de Olympische Spelen. Activisten vreesden dat daar duizenden bomen zouden moeten worden gekapt om genoeg ruimte te maken.

Er waren ook plannen om de Formule 1 in Brazilië naar Rio de Janeiro te verhuizen. Een nieuw te bouwen circuit in de miljoenenstad stuitte echter op verzet van milieuactivisten.

De overeenkomst kon worden vernieuwd dankzij een nieuwe sponsor die in handen is van een investeringsmaatschappij uit Abu Dhabi. Daar werd afgelopen zondag de laatste race van het F1-seizoen gereden, die Max Verstappen won.

"Het doet ons deugd om te kunnen mededelen dat we de Braziliaanse grand prix in São Paulo hebben kunnen houden", aldus burgemeester Bruno Covas.

Record van 23 races

Dit jaar deed de Formule 1 Brazilië niet aan vanwege de coronapandemie. De kalender werd ingekort en behalve de race in Brazilië sneuvelden ook die in onder andere Monaco en Zandvoort.

Voor volgend jaar staat vooralsnog een recordaantal van 23 races op de agenda. Het seizoen begint op 21 maart in het Australische Melbourne en wordt op 5 december afgesloten in Abu Dhabi. Op 5 september is het de beurt aan Zandvoort en op 14 november is de Formule 1 in Brazilië.

Twee weken later staat de omstreden Grand Prix van Saudi-Arabië op het programma. Het is voor het eerst dat daar een Formule 1-race plaatsvindt.

Er is kritiek geweest op die toewijzing, omdat Saudi-Arabië het niet zo nauw neemt met het respecteren van mensenrechten. De Grand Prix van Vietnam, die dit jaar voor het eerst gereden zou worden, heeft nog geen plek op de nieuwe kalender.