Pokémonkaarten van duizenden euro's gestolen bij woningoverval in Kampen

Bij een woningoverval in Kampen zijn volgens RTV Oost tientallen zeldzame Pokémonkaarten buitgemaakt. De kaarten zouden een gezamenlijke waarde hebben van duizenden euro's.

In de gestolen collectie zouden onder meer kaarten zitten die in de jaren 90 verschenen. Dat is de periode waarin de populariteit van de tekenfilmserie naar een hoogtepunt steeg.

Pokémonkaarten uit die periode zijn beduidend meer waard dan kaarten die later op de markt kwamen. Tegenwoordig worden voor sommige kaarten honderden of zelfs duizenden euro's betaald.

De politie heeft in de woning in Kampen sporenonderzoek gedaan. De omgeving van het huis werd afgezet met linten. Van de daders ontbreekt nog ieder spoor.