Sharon Dijksma ziet als burgemeester drie grote opdrachten voor Utrecht

Verder noemde ze het in goede banen leiden van de groei van Utrecht - de komende jaren groeit de stad naar meer dan 400.000 inwoners - en het aanpakken van de criminaliteit. "Dat is een gigantische opdracht. We moeten de georganiseerde misdaad een halt toeroepen. Dat vraagt bestuurlijke moed en samenwerking. We moeten de rijen in de bovenwereld sluiten om de muren van de onderwereld af te breken."

De 49-jarige Dijksma heeft een brede bestuurlijke ervaring. Ze was sinds mei 2018 wethouder in Amsterdam. In 1994 begon ze haar loopbaan in Den Haag als Tweede Kamerlid, later was ze staatssecretaris in meerdere kabinetten. In november droeg de gemeenteraad van Utrecht haar voor als burgemeester. Ze liet 27 andere kandidaten achter zich.