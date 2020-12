Ajax-coach Ten Hag: 'Promes zit zondag misschien weer bij wedstrijdselectie'

Erik ten Hag sluit niet uit dat Quincy Promes komend weekend weer deel uitmaakt van de wedstrijdselectie van Ajax. De trainer van de Amsterdammers reageerde voorafgaand aan het bekerduel met FC Utrecht (woensdagavond) voor het eerst op de ontwikkelingen rond Promes.

De 28-jarige aanvaller werd afgelopen zondag aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een steekpartij, afgelopen zomer. Dinsdag kwam Promes weer op vrije voeten, maar hij blijft verdachte in de zaak.

Promes maakt tegen Utrecht geen deel uit van de selectie van Ajax. Zondag gaat de koploper in de eredivisie op bezoek bij ADO Den Haag.

Ajax steunt Promes

"Dit raakt ons, dit raakt mij en ons allemaal", vertelde Ten Hag voor de camera van Fox Sports. "Ik heb Quincy telefonisch gesproken, het is nu goed met hem."

"Natuurlijk doet het wat met hem. De directie heeft met Quincy gesproken en donderdag spreek ik hem uitgebreider. Dan zullen we zien hoe hij ervoor staat."

Volgens Ten Hag kan Promes rekenen op de steun van de staf en spelers van Ajax. "Hij zegt dat hij niets heeft gedaan. Je bent onschuldig totdat het tegendeel bewezen is. We steunen hem, zo staat de hele kleedkamer erin."

"Dat doen we door er voor hem te zijn. Maar hij moet zelf ook over de streep komen. Ook buiten de poorten van Ajax. Dat gesprek zullen we nog met hem voeren."

"Natuurlijk zou het kunnen dat hij zondag weer bij de selectie zit. Als hij onschuldig is, wat hij zegt, dan is hij speler van ons", aldus Ten Hag. "Ik denk dat hij er zelf zondag ook wel bij wil zijn, maar dat gaan we nog bespreken."